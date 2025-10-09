Бойко Борисов на пейката срещу “Левски”

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов остана резерва в двубоя на ветераните на “Витоша” (Бистрица) и “Левски”. Той пристигна от парламента в разгара на двубоя срещу любимия тим.
Многократният шампион на България “Витоша” измъкна доста трудна победа с 3:2 над “сините”, които тази година решиха да направят отбор. В него се включиха Йордан Господинов, Емил Ангелов-Бабангида, Дарко Тасевски, Елин Топузаков, Живко Миланов и много други имена от близкото минало.
Мачът може да се окаже решителен за първото място в столичната група, като само първият продължава напред в републиканското първенство.