"Монако" уволни треньора

Австрийският треньор на "Монако" Ади Хютер бе уволнен официално. В най-скоро време той трябва да бъде заменен с 38-годишния белгийски специалист Себастиен Поконьоли, който все още води "Сен Жилоаз".

55-годишният Хютер бе начело на Монако от 2023-а. Той се раздели с поста си заради слабия старт на сезона в Лига 1, където е на пето място, като има и само една спечелена точка в Шампионската лига от два мача.

Хютер продължи договора си с "Монако" през януари до 2027-а, като е водил тима в 93 мача, в които има 49 победи, 18 равенства и 26 загуби.