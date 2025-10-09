Игор Тиаго шокира: В България футболът бе по-бърз и по-техничен от този в Бразилия

Бившият нападател на "Лудогорец" Игор Тиаго шокиращо заяви, че футболът в България е по-бърз и по-техничен от този в родината му Бразилия и за него е било голяма възможност да научи нещо ново по време на престоя си в Разград.

В момента Тиаго води атаката на английския елитен "Брентфорд" и именно пред клубния сайт на "пчеличките" той разказа за първия си трансфер в Европа.

"За мен това бе голяма промяна", казва нападателят по повод преминаването си в "Лудогорец" през зимата на 2022 година.

"Когато отидох в България, хората бяха малко студени и не толкова приятелски настроени, колкото са тези в Бразилия. Това бе голям културен шок за мен спрямо Бразилия", заявява Игор Тиаго, който премина на в "Лудогорец" от "Крузейро", предава БТА.

"Другата голяма разлика за мен бе времето, което в България е много студено", добавя голмайсторът.

Той обаче отчете, че трансферът му при "орлите" е бил стъпка нагоре в неговата кариера.

"В България футболът бе по-бърз и по-техничен, отколкото е този в Бразилия. За мен това бе възможност да се науча, да срещна различна култура и различен език. В началото ми бе трудно, но това бе нещо много важно", казва още той.

По време на престоя си в "Лудогорец" Игор Тиаго вкара 21 гола и направи 7 асистенции в 55 мача, като стана два пъти шампион на България и взе Суперкупата през 2022-а, а силните му игри му донесоха трансфер в белгийския "Брюж", откъдето той премина в "Брентфорд".

От началото на сезона във Висшата лига Игор Тиаго има 4 попадения, като с повече от него са единствено Ерлинг Холанд от "Манчестър Сити" с 9 и Антоан Семеньо от "Борнемут" с 6.