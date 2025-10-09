Временният кмет на Варна: Публиката не заслужава европейското по волейбол да й бъде отнето само поради финансови причини

Изпълняващият функциите кмет на Варна Павел Попов призова Управителният съвет на Българската федерация по волейбол да преразгледа ситуацията и да я оцени не само според финансовите интереси

"Варненската публика не заслужава домакинството на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 г. и да й бъде отнето и да бъде дадено на София само поради финансови причини, а други на този етап не са известни", категоричен е изпълняващият функциите кмет на Варна Павел Попов. Повод за неговото изказване е днешното решение на Столичния общински съвет (СОС) за сключване на споразумение за партньорство между Столична община и Българската федерация по волейбол за покриване на разходи за подготовка и организиране домакинството на София на състезанието.

Това решение е взето близо три месеца, след като Общинският съвет в града, на свое заседание на 31.07.2025 г., единодушно реши Община Варна да подпомогне финансово домакинството на форума. В София гласуваха, водени от еуфорията от успеха на българския национален отбор, който стана вицешампион на Световното първенство в Манила. Призовавам отговорните фактори в Управителния съвет на Българската федерация по волейбол да погледнат на ситуацията от всички страни, а не само от финансовата, по време на своето заседание на 14.10.2025 г., когато ще се вземе окончателното решение относно домакинството на срещите, призова Попов.

Трябва да се оцени нещо много важно при взимането на управленски решения и то се нарича устойчивост. Винаги трябва да мислим колко дълги ще бъдат ефектите от нашите решения. Варна е работила върху това да бъде волейболната столица на България в продължение на 25 години. Постигнато е много, най-вече благодарение на варненската публика, която е била вярна на националния отбор по волейбол дори в трудните му моменти, когато беше изпаднал извън 20-ицата на световния волейбол. Дори и тогава зала „Конгресна" се пълнеше и волейболистите знаеха, че тяхната подкрепа е гарантирана. Сега някой се опитва да експлоатира вече постигнатото благодарение и на тази подкрепа, за да бъде реализирана финансова полза, коментира още Павел Попов.

Той отбеляза също, че зала „Конгресна" на ДКС вече е ангажирана за период от близо 1 месец, направени са вече резервации за посетителите. С домакинството на това първенство очаквахме да дадем сериозен тласък и в усилията за удължаване на туристическия сезон във Варна и е притеснителна лекотата, с която бе обявено решението, че София ни отнема това домакинство, каза още Попов.

Ние всички се радвахме, когато нашите национали станаха вицешампиони - това беше обединение на нацията ни. За нас като община обаче това обединение беше за кратко, отбеляза и заместник-кметът с ресор спорт Илия Коев. Положихме много усилия, за да изпълним изискванията на федерацията за провеждане на състезание от такъв ранг, финализирахме ги два месеца преди днешното решение на ОбС. Ако нашите състезатели не бяха стигнали до този финал, дали домакинството щеше да бъде иззето от Варна, попита той по време на брифинга и призова: Нека спортът да ни обединява, а не да ни разединява.

Припомняме хронологията на усилията на Община Варна за реализиране на домакинството на един от най-престижните спортни форуми в Европа, които датират отпреди две години и са финализирани с решението на ОбС от м. юли:

На 15.02.2024 г. в Община Варна е постъпило писмо от председателя на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев до кмета Благомир Коцев, в което се предлага Община Варна да поеме домакинството на четири осминафинали и на две четвъртфинални срещи от Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 г. Посочено е, че „в срещите ще вземат участие някои от най-добрите мъжки национални волейболни отбори, сред които вярваме, че ще намери място и българският национален отбор". Исканото финансово подпомагане от страна на Община Варна е 250 000 лв. (без вкл. ДДС).

На 07.02.2025 г. в Община Варна е постъпило писмо от председателя на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев до кмета Благомир Коцев, в което се предлага Община Варна да поеме домакинството на срещите от груповата фаза, на четири осминафинали и на две четвъртфинални срещи от Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 г. Посочено е, че освен българският национален отбор – мъже в срещите ще вземат участие и някои от най-добрите мъжки национални волейболни отбори в Европа. Исканото финансиране от страна на Община Варна е в размер на 350 000 лв. (без вкл. ДДС).

На 13.03.2025 г. кметът Благомир Коцев проведе среща с председателя на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев, след която беше съобщено, че Варна има реален шанс да бъде домакин на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 г. Варна има отлични условия за провеждане на събития от такъв мащаб. Уверен съм, че ще организираме незабравимо първенство и ще посрещнем по най-добрия начин най-добрите волейболни отбори на Европа", заяви след срещата кметът Коцев. От своя страна Любомир Ганев подчерта, че това е огромна възможност за развитието на волейбола в България. Щастливи сме, че Варна е на път отново да бъде домакин на Европейското първенство. Това ще бъде празник за всички фенове на волейбола и ще даде допълнителен тласък на нашите национални отбори, посочи Ганев. По време на разговорите стана ясно, че българският национален отбор ще изиграе поне 7 мача във Варна, което ще даде възможност на фенове да подкрепят отблизо любимците си.

На 31.07.2025 г. Община Варна осигури домакинството на две от най-значимите спортни събития в Европа през 2026 година - Европейското първенство по волейбол за мъже и Европейско първенство по художествена гимнастика. По предложение на общинската администрация Общинският съвет включи като извънредни точки в дневния си ред провеждането и финансирането на двете събития. Средствата – 720 000 лв., от които 420 000 лв. за волейболното първенство, бяха гласувани с пълно мнозинство от съвета. Те трябваше да бъдат заложени в бюджета за 2026 г., след като двете федерации представят подробни финансови разчети.