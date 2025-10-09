ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мбапе: Вече се разбирам много по-добре с Винисиус

Килиан Мбапе и Винисиус празнуват гол. Снимка: Ройтерс

Нападателят на "Реал" (Мадрид) Килиан Мбапе разкри, че сега се разбира много по-добре със своя съотборник Винисиус Жуниор, отколкото в началото на престоя си в испанския гранд.

"Имам много добри отношения с Винисиус. Много по-добри от миналия сезон, защото сега се познаваме по-добре. Той е страхотен играч и страхотен човек. Ние сме двама известни играчи в голям отбор. Знаем, че хората ще говорят за нас, но целта ни е една и съща - да помогнем на "Реал" да спечели титли", заяви Мбапе.

Мбапе се присъедини към отбора миналото лятото на 2024 г. Винисиус е в клуба от 2018 г.

Килиан Мбапе и Винисиус празнуват гол. Снимка: Ройтерс

