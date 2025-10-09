ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шампионът ни Иван Иванов отпадна от испанец в Понтеведра

Иван Иванов Снимка: БФТенис

Шампионът от "Уимбълдън" и откритото първенство на САЩ по тенис за юноши Иван Иванов отстъпи срещу испанеца Алехандро Хуан Мано с 5:7, 2:6 във втория кръг на турнира за мъже в Понтеведра (Испания), който е с награден фонд 15 хиляди долара. 

Вчера 16-годишният българин, който се готви в академията на Рафаел Надал, победи убедително поставения под номер 6 в схемата Карлес Ернандес от Испания. Така Иванов се размина с участие на четвъртфиналите на турнира, където можеше да срещне чилиеца Диего Фернандес Флорес.

В по-ранен мач от деня друг българин - Анас Маздрашки, също отпадна от надпреварата, като загуби от испанеца Серхио Кайехон с 6:7 (4), 1:6.

