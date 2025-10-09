ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Карлос стартира с изключителен първи опит на 173 кг., изпусна 178 (на живо)

Карлос Насар

Карлос Насар вдигна с лекота 173 к в първия си опит на световното първенство в Норвегия в категория до 94 кг. За втория заяви 178, но ги изпусна и мина директно на 180. 

Двамата иранци Алиреза Моени Седех и Али Алипур се опитаха да влияят на Карлос Насар в битката за световната титла. Седех е заявил първа тежст в изхвърлянето от 176 кг, а сънародникът му 172. Българинът и третият иранец Киануш Ростами, който вдига за Косово са с по 170. След това Ростами вдигна на 172, а Карлос мина на 173. Алипур намали на 171 и изпусна щангата. 

Доста силен резултат записа в група "Б" колумбиецът Йоксел Мануел Алборноз Кинто, който изхвърли 175 кг.

Карлос Насар
