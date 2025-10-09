ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За ИТН личният живот изведнъж стана приоритет - жу...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21468968 www.24chasa.bg

Втора загуба на европейските ни шампионки в Батуми

2228
Нургюл Салимова, Белослава Кръстева, Надя Тончева и Виктория Радева в мача срещу украинките Снимка: facebook.com/europeanchessunion/

Националните тимове на България записаха равенство и загуба в петия кръг на европейското отборно първенство по шахмат в Батуми, Грузия.

Мъжкият тим остана на крачка от изключително престижна победа над състава на Германия, но в крайна сметка приключи при резултат 2:2.

Българите водеха с 2:1 точки, след като Радослав Димитров спечели с черните фигури на трета дъска срещу Дмитрий Коларс, а на първа и втора дъска Аркадий Найдич направи реми с Винсент Кеймер, а Мартин Петров - реми с Расмус Зване.

На последната четвърта дъска, където се игра най-дълго обаче, треньорът и капитан на българския отбор Кирил Георгиев допусна загуба от Фредерик Зване.

По този начин българският отбор вече има 5 мач-точки и е на 25-о място в класирането, докато Германия е на 16-а позиция със същия актив.

Начело с 9 мач-точки е Украйна, пред Нидерландия, Франция и Сърбия с по 8 мач-точки.

При жените България отстъпи с 1:3 точки пред двукратните европейски шампионки от Украйна. Без Антоанета Стефанова в състава младият български отбор стигна до две ремита и допусна две поражения. Ремите завършиха Нургюл Салимова на първа дъска с черните срещу Юлия Осмак, както и Белослава Кръстева с белите на втора дъска срещу Анна Ушенина. На трета и четвърта дъска Надя Тончева и Виктория Радева бяха надиграни съответно от Наталия Жукова и Божена Пидубна.

Поражението остави българките на девето място в класирането с 6 мач-точки, докато Украйна е на трета позиция с 8 мач-точки. Лидер с пълен актив от 10 мач-точки е тимът на Полша, следван от домакините от Грузия с 9.

Нургюл Салимова, Белослава Кръстева, Надя Тончева и Виктория Радева в мача срещу украинките Снимка: facebook.com/europeanchessunion/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

„Без напрежение“ с Георги Милков: Семейният бизнес е инвестиция в ценности (Видео)