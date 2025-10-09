ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Второ отлагане на делото за побоя над Слави Ангело...

Извънземният Насар: Дадох на иранците надежда, че могат да ме победят, а така най боли

Карлос Насар Снимка: Startphoto

Новият световен шампион във вдигането на тежести при 94-килограмовите Карлос Насар обяви титлата си от световното в Норвегия като една от ценните в кариерата си.

Извънземният българин взе златото с двубой от 395 килограма, въпреки че бе четвърти след изхвърлянето. Той обаче направи световен рекорд в изтласкването от 222 килограма.

"Аз съм най-мотивиран, когато всички ме отписват. Изхвърлянето не е моето състезание. Миналата година ми се получаваше, но аз знам, че това не е моето движение. Все пак предпочетох да атакувам световния рекорд в изхвърлянето, вместо просто да взема медал.

Това е една от най-ценните ми титли. Много хора ме подкрепят, много хора искаха да спечеля и дадох на тези хора това, което искаха. Мисията ми е успешна. Благодаря на всички, които ми оказаха подкрепа. Обичам ви! Накарах иранците (Алиреза Моени Седех и Али Алипур завършиха 2-и и 4-и) да усещат какво е българската сила. Освен това им дадох и надежда, че могат да ме победят, а така най-много боли.

Не спираме да работим и затова имам толкова успехи. Гласът ми падна от всички възможни емоции, които можеше да изпитам", заяви Насар пред bTV след триумфа си.

Карлос Насар Снимка: Startphoto

