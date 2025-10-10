България ще приема турнир от Лигата на нациите при волейболистите през 2027-а

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

България ще бъде домакин на голям турнир в мъжкия волейбол и през 2027 г., след като догодина приема европейското в София.

“Имаме договорена Лига на нациите за 2027 година. Няколко български града имат желание и условията да са домакини на турнира. Нас не ни интересуват само финансите, но трябва да се правят и други събития. Апелирам и призовавам всички общини да правят и други събития около мачовете.

Така ще направим изживяването по-атрактивно, за да може който и да е дошъл, дори отборът да е загубил, човекът да иска пак да дойде”, заяви президентът на федерацията ни Любомир Ганев пред “Спортал”.

София и Русе до момента са заявили официално, че са кандидати за домакин на турнира от Лигата на нациите през 2027-а.

Варна и Бургас също са потенциални кандидати за домакини на волейболните турнири.

Вторият град прие тази година подобна проява за първи пъ

