Невиждано от 1992 г. при победа на Англия над Уелс

1416
Снимка: Ройтерс

Германският треньор на Англия Томас Тухел предложи стартов състав, какъвто не бе виждан от юни 1992 г. при победата над Уелс с 3:0 над "Уембли" в контролна среща.

Нито един от 11-те на родината на футбола не бе представител на знаковите за Висшата лига "Манчестър Юнайтед", "Ливърпул" или "Челси".

Разбира се, това е, тъй като в тези отбори играят предимно чуждестранни футболни звезди.

Иначе попаденията в лондонската арена отбелязаха Морган Роджърс (3) от "Астън Вила", съотборникът му Оли Уоткинс (11) и Букайо Сака (20) от "Арсенал".

Снимка: Ройтерс

