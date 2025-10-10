"Ботев" (Враца) взе бивш играч на ЦСКА

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Ботев" (Враца) представи поредно ново попълнение днес. Това е полузащитникът Кристиян Пешов, който е добре познат по българските терени заради присъствието си в много клубове от Първа и Втора лига.

Пешов, който може да играе като дясно крило и централен атакуващ полузащитник, за последно носеше екипа на "Локомотив" (Пловдив), а от 1-и юли е без клуб.

"28-годишният полузащитник вече е част от "Ботев" (Враца)! За последно игра с екипа на "Локомотив" (Пловдив), а в кариерата си е защитавал цветовете на "Септември" ЦСКА 1948, "Славия", "Созопол" и ЦСКА.

Кристиян Пешов вече тренира с отбора и ще бъде на разположение на старши треньора Тодор Симов", се казва в прессъобщението на врачани, публикувано на официалната им страница.

В момента "Ботев" (Враца) е на 6-о място в класирането на Първа лига с 14 точки от 11 мача.