Селекционерът на Германия: Малко вероятно е Томас Мюлер да ми е помощник за мондиала

Селекционерът на националния отбор по футбол на Германия Юлиан Нагелсман смята, че е малко вероятно Томас Мюлер да бъде негов помощник-треньор за световното първенство догодина. Четирикратните световни шампиони подновяват участието си в квалификациите тази вечер, когато ще приемат Люксембург в Зинсхайм в третия си мач от фрупа "А".

По-рано тази седмица Мюлер, който сега е футболист на "Ванкувър Уайткапс", беше споменат като потенциална част от щаба на селекционера за турнира догодина.

"Томас определено е кандидат, който би могъл да заема такъв пост, но той все още има договор до зимата на 2026 година. Доколкото знам, те ще започнат отново тренировки около 26 юни 2026-а. Не мисля, че треньорът на "Ванкувър" ще бъде ентусиазиран, ако Томас каже, че ще дойде две или три седмици по-късно, защото иска да бъде помощник-треньор", коментира Юлиан Нагелсман.

"Говорих с него няколко пъти и той се чувства много добре във Ванкувър в момента, играе добре, вкарва много голове. Напредва във футбола там, като ще иска да го направи и след световното първенство. Ето защо ще кажа с увереност, че той няма да заеме поста помощник-треньор при мен или при който и да е друг треньор това лято", добави селекционерът на Германия.

