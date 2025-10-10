Още един чужденец пристига в ЦСКА 1948

Отборът на ЦСКА 1948 трябва да се подсили с поредното си попълнение след месец. Това е германският халф на финландския "Интер" (Турку), Флориан Кребс, който ще пристигне в София, след края на първенството на Финландия, което приключва на 9 ноември.

ЦСКА 1948 обяви трансфера на 26-годишния Кребс в края на август, но той остана да доиграе сезона в "Интер" (Турку), който е на трето място в класирането на първата шестица във финландската Вейкауслига.

Флориан Кребс е юноша на "Херта" (Берлин), като в Германия е играл още за "Кемницер" и втория тим на "Борусия" (Дортмунд). Той е от 2022 във Финландия, като първо играе за "Хонка", а през 2024 преминава в "Интер" (Турку). Той има 102 мача в местната лига, в които е вкарал 10 гола и е дал 18 асистенция.