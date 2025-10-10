"Юнайтед" иска да задържи най-скъпия си бранител

"Манчестър Юнайтед" е започнал преговори със защитника Хари Магуайър за подновяването на договора му, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо.

Настоящият контракт на бранителя с английския клуб изтича в края на сезона, но шефовете на тима от Висшата лига искат футболистът да удължи престоя си на "Олд Трафорд". 32-годишният бранител премина в "Юнайтед" през 2019-а за сумата от 80 милиона паунда.

"Манчестър Юнайтед води преговори с Хари Магуайър за нов договор, като съществуващият му изтича през юни. През последните дни се е провела среща с неговите представители и ще последват още, за да се обсъдят условията по споразумението. Клубът е доволен от приноса и лидерството на Магуайър", написа Романо в социалните мрежи.