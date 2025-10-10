ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тухел недоволен от атмосферата на "Уембли"

Томас Тухел СНИМКА: РОЙТЕРС

Селекционерът на английския национален отбор Томас Тухел не остана доволен от атмосферата на "Уембли" за приятелския мач между Англия и Уелс, спечелен от домакините с 3:0. Германецът смята, че стадионът в Лондон е бил прекалено тих и играчите му не са получи необходимата енергия от привържениците.

"Мисля, че играчите се постараха достатъчно, за да получат по-голяма подкрепа от трибуните", каза германският специалист пред ITV Sport. "Трудно беше да поддържаме същия ритъм и през второто полувреме. Но се справихме отлично и заслужавахме победата", категоричен бе той.

"Очаквах повече от феновете. Какво повече можем да им дадем? Три гола за 20 минути. Ако се заслушате, в първия половин час се чуваха само феновете на Уелс, което е тъжно, защото мисля, че отборът заслужава голяма подкрепа", съжалява треньорът.

"Обичам английския футбол, английските фенове и подкрепата, която дават, но мисля, че атмосферата не отговаряше на това, което стана на терена. Имахме отлична подкрепа в Сърбия, когато също водихме с три гола след 20 минути. Тогава усещах, че козирката на стадиона няма да издържи. Това искаме, не е толкова много", уточни Тухел.

Томас Тухел СНИМКА: РОЙТЕРС

