ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тийнейджъри катастрофираха с крадена кола и я заря...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21471621 www.24chasa.bg

В националния на България до 19 г. легионерите са болшинство

1440
Националите до 19 г. Снимка: БФС

Юношеският национален отбор на България по футбол (до 19 години) замина рано тази сутрин за Молдова, където му предстоят две приятелски срещи с връстниците от Молдова. Те ще са дебютни за новия селекционер Атанас Рибарски

В състава му болшинство са играещите зад граница български таланти 11:9.

Групата:

Вратари: Стефан Смъркалев (Вердер Бремен, Германия), Пламен Пенев (Лече, Италия)

Защитници: Наско Янев (Лудогорец Разград), Божидар Петров (ЦСКА София), Валери Владимиров (Милан, Италия), Валентин Кърчев (Лудогорец Разград), Симеон Цанев (Падерборн, Германия), Мартин Георгиев (Ботев Пловдив), Мартин Димитров (Сампдория, Италия)

Полузащитници: Кристиян Ирмиев (Кьолн, Германия), Антонио Марков (Словацко, Чехия), Абдула Кичуков (ЦСКА София), Мартин Пейчев (Уест Хям, Англия), Борис Тодоров (Славия), Кристиян Горянов (Каляри, Италия)

Нападатели: Стивън Стоянчов (Етър Велико Търново), Васил Каймаканов (ЦСКА София), Севи Идриз (Локомотив Пловдив), Стивън Гаоте (Рен, Франция), Максим Минков (Лече, Италия)

Националите до 19 г. Снимка: БФС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание