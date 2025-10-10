В националния на България до 19 г. легионерите са болшинство

Юношеският национален отбор на България по футбол (до 19 години) замина рано тази сутрин за Молдова, където му предстоят две приятелски срещи с връстниците от Молдова. Те ще са дебютни за новия селекционер Атанас Рибарски

В състава му болшинство са играещите зад граница български таланти 11:9.

Групата:

Вратари: Стефан Смъркалев (Вердер Бремен, Германия), Пламен Пенев (Лече, Италия)

Защитници: Наско Янев (Лудогорец Разград), Божидар Петров (ЦСКА София), Валери Владимиров (Милан, Италия), Валентин Кърчев (Лудогорец Разград), Симеон Цанев (Падерборн, Германия), Мартин Георгиев (Ботев Пловдив), Мартин Димитров (Сампдория, Италия)

Полузащитници: Кристиян Ирмиев (Кьолн, Германия), Антонио Марков (Словацко, Чехия), Абдула Кичуков (ЦСКА София), Мартин Пейчев (Уест Хям, Англия), Борис Тодоров (Славия), Кристиян Горянов (Каляри, Италия)

Нападатели: Стивън Стоянчов (Етър Велико Търново), Васил Каймаканов (ЦСКА София), Севи Идриз (Локомотив Пловдив), Стивън Гаоте (Рен, Франция), Максим Минков (Лече, Италия)