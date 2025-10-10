ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стоичков призова държавата да се размърда за голям...

Звезда от НБА заспа пиян зад волана насред магистрала

Пол Пиърс

Шампионът на Националната баскетболна асоциация (НБА) Пол Пиърс е арестуван в Калифорния по подозрение в шофиране в нетрезво състояние, съобщава TMZ.

Пиърс е бил намерен заспал зад волана на кола, паркирана по средата на магистрала в долината Сан Фернандо. Полицията, пристигнала на място, е установила, че бившият баскетболист е пиян, предава БТА.

"Служителите са забелязали признаци на алкохолно опиянение и са провели разследване за шофиране в нетрезво състояние. Пиърс е арестуван по подозрение за шофиране под въздействието на алкохол", се казва в доклада на Калифорнийския пътен патрул.

47-годишният Пиърс спечели шампионската титла в НБА с "Бостън" (2008), за който игра 15 години (1998-2013). Той е обявен за MVP във финалите на плейофите. Американецът по-късно носеше екипите на "Бруклин", "Вашингтон" и "Лос Анджелис Клипърс".

Пиърс е 10-кратен участник в мача на звездите на НБА, преди да се оттегли през 2017 г.

Пол Пиърс

