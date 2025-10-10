ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дядото на Карлос Насар: Сърцето ми щеше да изхвръкне, молим се Бог да му дава сили

Дядото на щангиста Лазар Цонев. Кадър: bTV

Еуфория обхвана  родния град на Карлос Насар - Червен бряг.  Щангистът спечели драматично трета световна титла във вдигането на тежести и прати в екстаз цяла България.

"Баба му беше по-оптимистка, но аз по едно време, особено при втория несполучлив опит, сърцето ми щеше да изхвръкне, защото все пак той е нашата гордост и най-вече радва цяла България", сподели щастливият дядо Лазар Цонев пред bTV. 

Карлос Насар Снимка: Startphoto
"Хората ни почитат, поздравяват ни, защото радостта ни е обща. Тя не е само на нашето семейство, тя е на цялата ни нация. Това е свръхестествено", добавя бабата Мая Цонева.

"Продължаваме да се молим Бог да му дава сили, за да устои докрай. И на 40-годишна възраст да вземе отново олимпийска титла", пожелава си дядо Лазар.

Дядото на щангиста Лазар Цонев. Кадър: bTV
