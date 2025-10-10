Световният шампион Карлос Насар се прибира в България утре

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Спечелилият трета световна титла във вдигането на тежести със световен рекорд Карлос Насар се завръща в България утре с полет LH1430 през Франкфурт, който се очаква на Терминал 2 на летище "Васил Левски" в София в 22,50 часа.

Вчера Насар стана световен шампион за трети път в кариерата си в новата за него категория до 94 килограма на шампионата на планетата във Фьорде (Норвегия), като го направи със световен рекорд в изтласкването с 222 килограма, за да събере двубой от 395 килограма.

През миналото лято Насар стана олимпийски шампион в Париж. Той е трикратен световен първенец (Ташкент 2021, Манама 2024 и Фьорде 2025), както и трикратен европейски първенец (Ереван 2023, София 2024 и Кишинев 2025).

21-годишният Насар бе избран за спортист на годината на България за 2024-а.