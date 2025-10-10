Първи австралиец в българския волейбол, бил препоръчан на ЦСКА от "синя" легенда

Първият австралиец в българското волейболно първенство се казва Хеймиш Хейзълдън. Той е на 29 години, висок е 204 сантиметра и през новия сезон ще играе за ЦСКА. Диагоналът има сериозен опит по европейските терени. Играл е за гръцките Арис и Пигасос, румънския Динамо Букурещ и словенския Калцит. Освен това е бил част от индонезийския Кудуш, както и от канадските Калгари, Ред Диър и Нортърн Алберта. Ето какво каза Хеймиш пред нашия сайта на "червените".

- Хеймиш, добре дошъл. Как се чувстваш в България?

– Благодаря за топлото посрещане. Животът е супер тук. Наслаждавам се на условията в София. Много приятно съм изненадан. Харесва ми. Имах известни проблеми в началото, защото нивото на тренировки е много високо. Като диагонал не ми беше лесно, за да се адаптирам към стила и играта с разпределителите, но започнах да свиквам.

- Как се стигна до твоя трансфер в ЦСКА?

– Изрично ми препоръчаха да дойда в ЦСКА. Един мой приятел, с когото се познаваме от Гърция – Боян Йорданов (легенда на Левски и националния отбор), ми каза само хубави думи за клуба. Той ме препоръча на ръководството, съответно направихме връзка със Сашо Попов и нещата се развиха много добре.

- Какво очакваш да постигнете с нашия клуб?

– Вярвам, че можем да постигнем нещо голямо. Вече видяхме някои от водещите отбори от миналия сезон, играхме с тях и се представихме на добро ниво. Определено ще бъдем конкурентни, не се съмнявам в това.

- Как ти се струват новите съотборници?

– Това са много готини и добронамерени хора. Имаме взаимно уважение. Освен това са страхотни волейболисти, така че съм много доволен. Изграждаме добър колектив, което е много важно за постигане на голямата ни цел.

- Спечелихте и първия си трофей заедно – Купа „Борис Гюдеров"...

– Да, но беше доста тежко. Изиграхме три мача за три дни, всички бяхме много уморени, защото имахме тежка подготовка преди това. Някои от нас играха с леки травми, други получиха почивка, така че бе част от подготовката. Но това важи и за останалите. Трудно е да се каже как ще изглеждат всички, когато са свежи. Със сигурност Левски е много силен, с мощен сервис, но можем да се справим с тях.

- Каква е личната ти амбиция?

– Искам да помогна с каквото мога, за да се представим по-добре от миналата година. Знам, че ЦСКА винаги гони максимума, такава е и моята цел. Затова съм тук.

- Запознат ли си с феновете ни и тяхната огромна подкрепа, която оказват на клуба?

– Само съм чувал, но все още не съм ги виждал да напълнят залата. Някои момчета дойдоха за приятелски мачове, но нямам търпение да ги видя наистина заедно.

- Разкажи ни за себе си. Какво обичаш да правиш извън залата?

– Обичам да играя плажен волейбол и да ходя на фитнес. Харесва ми да съм сред природата, в планината, но по време на сезона е трудно да правя всичко това. Когато имам свободно време ще опозная по-добре града.

- Свикна ли с храната тук?

– Харесвам храната ви. Яда много свинско тук, основно барбекю. Не съм бил в много ресторанти, но през сезона ще опозная и кухнята.