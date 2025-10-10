ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Денислава Глушкова отпадна на 1/4-финал в Ираклион

Денислава Глушкова отпадна на 1/4-финал в Ираклион

Денислава Глушкова Снимка: БФТенис

Денислава Глушкова отпадна четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

Поставената под номер 6 Глушкова загуби от втората в схемата Ралука Шербан (Кипър) с 6:7(4), 6:3, 0:6 след три часа и половина на корта.

21-годишната софиянка навакса ранно изоставане от 0:4 и стигна до тайбрек, в който допусна пасив от 2:5 точки и това се оказа решаващо. Във втората част тя доминираше и изравни, след като на четири пъти проби подаването на съперничката, но в решаващия трети сет Шербан контролираше събитията и стигна до крайната победа.

