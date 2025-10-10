Стоичков призова държавата да се размърда за голям футболен проект

Христо Стоичков призова държавата да се размърда в името на голям проект за развитието на българския футбол. Камата бе гост на откриването на спортен комплекс с шест закрити игрища за падел и три модерни футболни терена, изградени на площ от 15 000 кв.м. в столичния квартал "Люлин". В основата на изграждането му е спортният директор на "Левски" Даниел Боримиров.

Той разкри, че има като идея ФИФА, Министерството на образованието, Министерството на спорта и БФС да изградят съвместно изкуствени футболни терени в поне 20 български градове. Носителят на "Златната топка" все още чака проектите им, за да ги предложи за финансиране на световната футболна асоциация.

"Искам да поздравя Борето за това, което е направил. Това е път, който всеки отбор и община трябва да го има, защото това е начинът да вкараме децата да спортуват. Моите поздравления, Боре, за това, което си направил! Уникално! Ще има и други хора, които ще тръгнат по този път, защото, за мен, това е уникално съоръжение.

Това е първото. Не съм видял да има такова съоръжение в България. Това е уникат. Преди няколко години не му разрешиха да го направи в Бояна, защото магаретата и конете нямаше къде да пасат. С това съоръжение не само сме настигнали европейците, а сме ги надминали.

Ходя навсякъде, видял съм много неща. Има много програми. Президентът на БФС, Министерството на спорта, Министерството на образованието трябва да ми представят планове, къде могат да се направят в училища тези неща и веднага подписвмам. Още чакам. Догога ще чакам - не знам. Това е едно голямо задължение на Георги като президент на футболния съюз. Има програми на ФИФА, на УЕФА. Неслучайно на последното събиране УЕФА даде голям тласък на футболния съюз. Надявам се, че с помощта на Георги ММС и Министерството на образованието ще изискат тези неща. Защото във всяко училище трябва да има поне един изкуствен терен.

Много пъти ме питат какво видях в страните, в които ходих? Триста години пред нас видях. Всеки клуб със стадион, база, минимум 10 стадиона - два закрити, три-четири изкуствени. Клубовете да дойдат и да видят тази първа стъпка, която Борето направи. Ние живеем на лаврите от 90-те години. Но ние започнахме още 80-те. Знаете къде сме тренирали и къде сме водили подготовка, но не сме се оплаквали. Надявам се да се тръгне отнякъде. А тръгне ли се - няма спиране. Така беше и при нас. Тръгнахме малки от 80-те години и стигнахме там, където стигнахме всички", заяви Камата."