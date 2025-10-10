Килиан Мбапе: Оставете намира Ямал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Килиан Мбапе остро критикува голямото внимание, което се отдава на 18-годишната звезда Ламин Ямал.

Ламин Ямал се забавляваше срещу бранителя на България Нюрнбергер.

18-годишният Ламин, който миналия месец спечели трофея „Копа" за най-добър играч в света до 21 години за втора поредна година, наскоро се сблъска с доста критики относно личния си живот.

Има и спор между „Барса" и националния отбор относно физическото му състояние, след като нападателят първоначално беше включен в състава на Испания за тази международна пауза, преди да бъде върнат в клуба си, след като треньорът Ханси Флик по-рано критикува начина, по който Испания се справя със състоянието му.

„Виждате, че (Ламин) има страст към футбола и това е единственото нещо, което не бива да губи", каза Мбапе пред Хорхе Валдано в интервю.

„Останалото е просто неговият живот. Хората говорят за личния му живот, но мисля, че трябва да го оставят на мира."

Ламин е отбелязал два гола и е направил три асистенции за "каталунците" в Ла Лига досега в третия си сезон като титуляр, след като дебютира в първенството през 2023 г. само на 15 години.

Мбапе беше друг преждевременно развит талант, играейки за първи път в Лига 1 за „Монако" на 16-годишна възраст.

„Ламин е страхотен футболист, но в живота е 18-годишно дете", каза Мбапе.

„На 18 години всеки прави грешки. Той ще си живее живота. Трябва да гледаме само какво прави на терена. Останалото не е важно, стига да не е нещо сериозно. Той е играч с голям талант."

Мбапе в момента е с националния отбор на Франция, който играе срещу Азербайджан в петък, въпреки че получи леко разтежение на глезена при победата на „Реал" (Мадрид) над „Виляреал" в Ла Лига миналата събота.