Новият сезон в НХЛ започна с размах - какво се очаква в 109-тата зима

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Новият сезон в НХЛ започна, а канадските фенове отново ще трябва да разпределят сърцето си между надежда и реалност.

Едни чакат завръщането на легенди, други мечтаят за първа Купа „Станли" от десетилетия, трети просто се подготвят за още безсънни нощи и непредвидими продължения.

Предстоящият сезон носи повече интриги от обичайното – с олимпийски игри на хоризонта, възможност за шампионска трета поредна титла и продължаващата битка на Канада да сложи край на над 30-годишната си суша без Купа „Станли".

Завръщането на Джонатан Тейвс

След две години извън играта, бившият капитан на Чикаго Блекхоукс се завръща в родния Уинипег.

На 37, Тейвс подписа стимулативен договор с родния клуб, за да помогне на тима да преодолее бариерата на плейофите.

Въпреки че здравословното му състояние остава под въпрос, неговото лидерство и опит ще бъдат безценни за най-възрастния състав в лигата.

Ново начало за Торонто

След раздялата с петия най-резултатен играч в историята на клуба, който замина за Вегас, "Мейпъл Лийфс" залагат на „добавяне чрез изваждане".

Новите попълнения – Ник Рой, Дакота Джошуа и Матиас Мачели – струват по-малко от заплатата на Мич Марнър от миналата година, но носят дълбочина и свежест.

Треньорът Крейг Берубе ще има шанс да наложи още по-смело своя стил, а капитанът Остън Матюс ще търси реванш след травматичен сезон.

МакДейвид и незавършената мисия

Две поредни загуби във финала на Купа „Станли" тежат на всеки, но особено на Конър МакДейвид.

Звездата на Ойлърс е решен да завърши недовършената работа и подписа нов двугодишен договор - с по-ниска заплата, за да може клубът да остане конкурентен.

Въпреки това Едмънтън ще трябва да преодолее загубите на опитни ветерани и нестабилната игра на вратата, ако иска да се върне на върха.

Ново самочувствие в Отава

След края на осемгодишната пауза от плейофите миналия сезон, "Сенатърс" гледат към бъдещето с увереност.

Младите звезди Брейди Ткачък и Тим Стюцле вече вярват, че времето на отбора настъпва, а идването на вратаря Линус Улмарк и изгряващия защитник Джейк Сандерсън придават стабилност и вяра.

Ванкувър и братята Хюз

Спекулациите за възможното събиране на тримата братя Хюз продължават, но засега капитанът на "Канакс", Куин Хюз, има още две години да убеди феновете, че е отдаден на отбора.

След драмите от миналия сезон и смяната на треньора, "Ванкувър" ще търси спокойствие и завръщане в плейофите.

Монреал отново в играта

След четиригодишна пауза "Канейдиънс" се завърнаха в плейофите благодарение на силен финал на сезона.

Пристигането на защитника Ноа Добсън и дебютът на младия руснак Иван Демидов дават нова надежда на феновете в „Бел Сентър", че славните времена може да се върнат.

"Калгари" и новото поколение

Младият вратар, сензацията на миналия сезон, почти изведе "Флеймс" в плейофите, но тимът отново остана отвън.

Ако "Калгари" иска да направи крачка напред, ще трябва да реши най-големия си проблем - липсата на голове.

Олимпийски заряд и големи амбиции

След 12 години пауза НХЛ се завръща на Олимпиадата тази зима в Италия. Това ще придаде допълнителна тръпка на сезона и ще свие календара, като по-голямата част от мачовете ще се изиграят преди февруари.

А в края на сезона всички погледи ще бъдат насочени към "Флорида Пантерс", които ще опитат да постигнат нещо, което не е правено от 80-те – трета поредна Купа „Станли".