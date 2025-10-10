Варна брани европейско по волейбол от София с петиция

Община Варна излезе вчера с открито писмо до Управителния съвет на Българската федерация по волейбол (БФВ) и нейния президент Любомир Ганев с апел да преразгледа намерението си да предостави домакинството на европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 година на София.

В него се настоява БФВ да потвърди провеждането на срещите в Двореца на културата и спорта във Варна, каквото беше досегашното решение. Аргументите в полза на домакинството на Варна бяха изложени от изпълняващия функциите кмет Павел Попов по време на заседанието на Постоянната комисия "Младежки дейности и спорт" към Общинския съвет.

Днес стана ясно, че е създадена и петиция в подкрепа на варненското домакинство. Тя е достъпна онлайн или за подпис в сградата на Община Варна (бул. "Осми приморски полк" 43).

В четвъртък столичният общински съвет (СОС) даде съгласие да бъде сключено споразумение за партньорство между Столична община и Българската федерация по волейбол за отпускане на до 500 000 лева от бюджета на общината на федерацията за покриване на разходи за подготовката и организирането домакинството на София за европейското догодина.