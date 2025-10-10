Арнаутович стана голмайстор №1 на Австрия, след като вкара 4 за 10:0

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

36-годишният Марко Арнаутович стана голмайстор №1 на Австрия по впечатляващ начин.

Алпийската държава бе безмилостна срещу Сан Марино в световна квалификация и победи с 10:0 на стадион “Ернст Хапел” във Виена.

Арнаутович, който от този сезон играе за сръбския гранд “Цървена звезда”, оформи двуцифрения резултат с 4-ото си попадение в мача.

Така Арнаутович натрупа 45 гола за австрийския държавен тим и изпревари с 1 легендарния Тони Полстер.

“Иска ми се да изпием по едно с него”, заяви след двубоя щастливият Арнаутович. В последните близо 23 месеца нападателят от сръбски произход се запомни и с други 2 постижения.

Разписа се в най-голяма времева дупка първо в Шампионската лига, а след това и в Лига Европа.

Първо го направи в най-авторитетния турнир с гол за “Интер” по- миналия сезон - на 29 ноември 2023 г. Предишното му попадение в Шампионската лига бе за “Вердер” - на 7 декември 2010 г.

На 24 септември пък Арнаутович вкара гол 16 години и 217 дни след последното си попадение за купата на УЕФА/Лига Европа, който отбеляза като 19-годишен за “Твенте” срещу “Олимпик” (Марсилия) през февруари 2009 г.

Австрийският национал заигра за “Звезда” заради обещания към бившия си треньор - покойния Синиша Михайлович.