Треньорът на Турция: За България утре е последният шанс

Селекционерът на турския национален отбор Винченцо Монтела очаква компактен новият треньор Александър Димитров да даде на български отбор утре положителна енергия.

В третата си световна квалификация държавният тим приема утре от 21,45 ч в София южната ни комшийка, която е с 3 т., а ние с 0. След 2 пъти по 0:3 Илиан Илиев си тръгна и дойде селекционерът на младежите Александър Димитров.

С 3 точки са и грузинците, а европейският шампион Испания е без грешка - 6 точки.

"Имаме доверие в нашия си стил и внимателно анализирахме тези два мача. За да можем предвидим какво ще следва. Работим върху самите нас и върху това как да се подобрим.

Знаем, че новият треньор носи положителна енергия. Очаквам българите да са много компактни, с енергия. Имат талантливи футболисти, способни. В първите 30 минути с Грузия те имаха добри положения, но късметът им не продължи след това.

В статистиките имаме 10 загуби и 6 победи и смятам да променим тези числа. Начело с мене турският отбор преживя много първи неща, така че може да бъде и това едно от тях.

Винаги гледаме силните и слабите страни на противника. Искаме да постигнем желания резултат, а той е победа.

Този мач българите го виждат като последен шанс. Ще се изправим срещу тях в много гореща атмосфера, публиката ще ги подкрепя. Те са отбор, пълен с талантливи играчи и отбор, който играе много компактно на моменти", сподели италианецът на пресконференцията на Националния стадион "Васил Левски".