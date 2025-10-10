ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гаджето на Насар в любовно писмо: Благодаря ти, че споделяш света си с мен

Александра Костадинова и Карлос Насар КАДЪР: Инстаграм/a.k2222222

Волейболистката Александра Костадинова засвидетелства любовта си към спечелилия трета световна титла във вдигането на тежести със световен рекорд Карлос Насар. Тя написа любовно послание към него в своя публикация в Инстаграм.

22-годишната Костадинова наскоро осъществи трансфер в чужбина, сменяйки ЦСКА, където беше капитан, с руския "Амурски Тигрици" (Хабаровск).

Ето какво пише тя: 

Любов моя,

Нямам думи, с които да опиша това, което чувствам. И може би няма нужда, защото има моменти, в които сърцето говори по-силно от всичко. Днес е един от онези моменти, в които душата ми просто трепери -от гордост, от щастие, от любов.

Да те видя като световен шампион е неописуемо. Тази победа не е просто резултат — тя е символ на всичко, което си. На силата ти, на волята ти, на онази искра, която никога не угасва, дори когато пътят става труден. Ти си вдъхновение, не само за мен, а за всеки, който вярва, че мечтите се сбъдват, когато не спираш да вярваш в себе си. Гледам те и виждам не просто шампиона, а човека — упорития, истинския, непоклатимия и единствения.

Толкова съм горда с теб, любов. Гордост, която не може да се побере в думи. Тази победа е толкова голяма ,защото е извоювана и напълно заслужена.

Заслужаваш го. Заслужаваш да държиш и да не пускаш световните рекорди, както го доказа днес по безапелационен начин.

Благодаря ти, че споделяш света си с мен

Обичам те шампионе мой, повече отколкото думите могат да поберат!

Ти си моят свят! 

В четвъртък Насар стана световен шампион за трети път в кариерата си в новата за него категория до 94 килограма на шампионата на планетата във Фьорде (Норвегия), като го направи със световен рекорд в изтласкването с 222 килограма, за да събере двубой от 395 килограма.

През миналото лято Насар стана олимпийски шампион в Париж. Той е трикратен световен първенец (Ташкент 2021, Манама 2024 и Фьорде 2025), както и трикратен европейски първенец (Ереван 2023, София 2024 и Кишинев 2025).

21-годишният Насар бе избран за спортист на годината на България за 2024-а.

