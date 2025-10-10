Александър Димитров потвърди "24 часа": Кирил Десподов остава капитан на България

Кирил Десподов ще бъде утре с капитанската лента. Знам, че това е важно за вас. След това искам да поздравя Карлос Насар – абсолютен световен шампион, не само заради рекорда, но и заради това, което показа като манталитет.

С това стартира пресконференцията преди своя дебют новият селекционер на България Александър Димитров. Утре националите приемат Турция в световна квалификация на стадион "Васил Левски" в София.

Че Десподов ще продължи да носи лентата и при този треньор, "24 часа" съобщи преди 48 часа.

"Въпросът с капитанската лента е преди бил разковниче, при други генерации. Сега няма значение кой носи лентата. Всички искам да са лидери и да са със същата отговорност", каза още бившият наставник на младежите (през последните 7 г.).

"Групата е изключително тежка. Първите три места са заети от изключително равностойни съперници (Испания с 6 точки и Грузия и Турция с по 3, ние сме капо). Утре ни чака изключително тежък мач, срещу силни противници. Подхождаме с уважение, но нашите състезатели ще се представят максимално добре и ще дадат най-доброто от своите възможности.

Ще се опитаме да бъдем много по-агресивни, ще играем по-напред. Ще се опитаме да затрудним максимално противника. А какво сме работили и какви начини, се надявам да го видим всички утре", сподели още Димитров.