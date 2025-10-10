ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радев остана с НСО. Борисов не отхвърли идея да му...

Вратарят Митов: Карлос Насар и волейболистите ни накараха да се чувстваме горди

Вратарят на България Димитър Митов говори преди мача от световните квалификации утре срещу Турция в София.

"Първо искам да поздравя Карлос Насар, изключително сме горди. Той сложи България на първото място. Вчера се бяхме събрали всички в една стая и той наистина ни накара да се чувстваме горди. Няма нищо по-добро от това във всеки един спорт, който и да е той, българският спортист да ни накара да сме горди. Същото е с волейболния национален отбор.

Утре ни чака тежък мач, както всеки един досега. Най-важното е да излезем със самочувствие, с увереност и да дадем всичко от себе си. Важно е и да изпълним тактическите указания на треньора. Имаме качествата, имаме желанието, но трябва да ги покажем утре", сподели стражът на шотландския "Абърдийн".

Преди месец той бе резерва на Светослав Вуцов при загубите с по д:3 от Испания и Грузия.

