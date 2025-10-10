Христо Христов шести в света на щанги

Христо Христов зае престижното шесто място в категория до 110 килограма на световното по щанги във Фьорде (Норвегия). С това приключи и българското участие с 2 златни медала на Карлос Насар и един сребърен на Иван Димов.

Христов имаше проблеми с изхвърлянето, като в последния си опит закова 185 килограма, като преди това изпусна 180 и 181 кг. След това направи два добри опита на 205 и 212 килограма, но изпусна 217. Така събра двубой от 397 килограма.

Титлата спечели узбекистанецът Акбар Джураев, който се опита да направи световен рекорд, но успя само да изравни световния стандарт от 428 килограма. След него с 415 килограма остана иранецът Алиреза Насири, а трети с 413 остана завърналият се след наказание Руслан Нурудинов (Узбекистан).