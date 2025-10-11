Карлос Насар най-бързо в историята стигна до 3 световни титли (инфографика)

Карлос Насар стана най-младият, който стига до трета световна титла в историята на щангите, след като драматично триумфира в категория до 94 килограма на първенството във Фьорде (Норвегия). Роденият в Париж олимпийски шампион постигна това на 21 години, 4 месеца и 27 дни, което не е било по силите на нито един друг в целия спорт.

Карлос изпревари само с няколко месеца най-титулувания ни състезател на световни Янко Русев. На олимпийските игри в Москва, когато взема третата си световна титла, шуменецът е на 21 години, 7 месеца и 22 дни. Навремето в олимпийска година не се провеждаше световно първенство и състезанието на игрите се броеше и за титла на планетата.

За разлика от тях например великият Наим Сюлейманоглу стига до третата си титла чак на 26 години. На толкова е и Халил Мутлу, който също като Наим е роден в България. А човекът с най-много световни титли в кариерата си Василий Алексеев печели третата на 30-годишна възраст.

Карлос получи медала от един от най-великите в историята Пирос Димас. Роденият в Албания грък е един от четиримата с три олимпийски титли. Другите са Наим, Халил и сънародникът му Каки Касиасвилис, който започна кариерата си от СССР, мина през Грузия, за да стане накрая и състезател от южната ни съседка.

Именно Карлос е най-голямата заплаха за тази четворка, защото вече има една олимпийска титла от Париж и спокойно може да стигне до 4, ако бъде съхранен.

Точно заради запазването на Карлос бе пробвана нова техника на изхвърляне, която щади рамената му, които бяха контузвани вече няколко пъти. Тя за малко не го подведе, след като го остави на четвърто място след първото движение. В изтласкването обаче българинът отново бе ненадминат, като с лекота счупи световния стандарт, определен от международната федерация, и записа 222 килограма.

Смяната на техниката е препоръчана от новия му кондиционен треньор Милко Георгиев, който смята, че при старата рамената му ще се износят до 25-годишна възраст.

Реално Карлос не е изпълнил категорията, като личното му тегло е доста под нея. Или до световното ще бъде в още по-добра форма.

Категорията бе доста странна, след като цели петима щангисти прибраха 9-те медала, като двама от тях вдигаха в по-слабата група В.

Иранската конкуренция се оказа малко измислена и се опита да действа единствено на нервите на Карлос. От нашия щаб обаче не трепнаха, особено в изтласкването, където оставиха съперниците му да приключат и след това атакуваха златото.

В залата във Фьорде щангистът получи подкрепа от приятелката си Александра Костадинова, която е волейболистка, както и мениджърът му Николай Жейнов.

В почивния петък Карлос се направи на викинг под дъжда в Норвегия и обиколи няколко фиорда с корабче.

Насар се прибира в София в събота вечерта с полет от Франкфурт, като на летището ще го очаква и агитката на любимия ЦСКА. Както е известно, той е запален привърженик на “червените”, като дори първата си премия получи от един от фенклубовете в Англия.

До края на годината Карлос няма официални състезания, но вече няколко клуба от германската Бундеслига са му направили оферти да се включи отново в състезанията там.