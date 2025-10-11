Йото Йотов и Златан Ванев също като Насар правят хеттрик от световни титли в 3 категории

Карлос постигна още нещо уникално на световното. Третата му титла дойде в трета различна категория. Първата му преди 4 години на първенството в Ташкент бе при 81-килограмовите. Тогава той завърши с двубой от 374 килограма, като това бе световен рекорд за юноши. Изтласка 208 килограма, също рекорд на планетата в по-ниската възраст.

Миналата година в Манама бе при 89-килограмовите. Тогава завърши със световни рекорди в изхвърлянето от 183 килограма и двубоя от 405. И във Фьорде дойде титлата в категория до 94 килограма.

Йото Йотов е първият български щангист, който постига това. Първата си титла роденият в Ярджиловци до Перник състезател постигна в германския град Донаушинген през 1991 г. Тогава той се оказа с по-малко лично тегло от големия съветски щангист Исраел Милитосян. Двамата завършиха с двубой от 345 килограма. 2 години по-късно в Мелбърн Йото триумфира при 60-килограмовите с 342 килограма. И третата си титла взе в категория до 75 килограма, когато в Чанг Мей през 1997 г. направи двубой от 367,5 килограма, за да бъде пред съотборника си Георги Гърдев.

В Чанг Мей пък стартира серията на Златан Ванев, днес кмет на село Николово, Русенско, и член на управителния съвет на федерацията. Тогава той спечели в категория до 70 килограма с двубой от 355 кг. На следващата година в Лахти вече бе шампион при 77-килограмовите с 365 кг. Зад него бе Петър Танев, който по-късно бе продаден на Катар. Танев стана единственият в историята, който е континентален шампион за една държава - България през 1999 г., и след това световен за друга в същата година като Бадър Салем Найеф. И последната си титла Ванев взе във Варшава през 2002 г. и вече в категория до 85 кг с 385 килограма.

Карлос е 12-ият български щангист, който има три световни титли. С толкова са бившият президент на федерацията Антон Коджабашев, Асен Златев, Благой Благоев, Нено Терзийски, Александър Върбанов, Севдалин Маринов, покойният Михаил Петров, Йото Йотов и Златан Ванев. При дамите единствена е Милена Трендафилова. С четири е бившият наставник на националния отбор Иван Иванов, а с пет е Янко Русев, който има общо седем медала от първенства на планетата, като два пъти е и втори.

Над всички е Василий Алексеев (СССР), който е 8-кратен световен шампион.

След него с по 7 са Наим Сюлейманоглу (Турция, като две са му за България), Юрик Варданян (СССР) и Лаша Талахадзе (Грузия). И с по 6 са Йозеф Графъл (Австрия), Томи Коно (САЩ), Джон Дейвис (САЩ), Йошинобу Мияке (Япония) и Давид Ригерт (СССР).

