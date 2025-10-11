ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илия Груев смени отбора и нивото в Германия

Без Меси Аржентина би 1:0 Венецуела с гол на разписал се в Разград халф

Джовани Ло Селсо Снимка: Ройтерс

Световният шампион Аржентина победи Венецуела с 1:0 в приятелски мач, игран в Маями. Срещата пропусна голямата звезда на тима Лионел Меси, който изгледа мача със семейството си от трибуните.

Единственото попадение в срещата реализира халфът Джовани Ло Селсо, който преди 9 дни вкара и на "Лудогорец" в Разград за победата на "Бетис" с 2:0 в Лига Европа, през първото полувреме на стадион "Хард Рок". Така световните шампиони удължиха на шест мача серията си без загуба.

Венецуела можеше да изравни в 74-ата минута, но ударът на Тео Кинтеро от близко разстояние се отби в напречната греда.

На Аржентина предстои в началото на следващата седмица да играе срещу Пуерто Рико, като Лионел Меси се очаква да се завърне в игра.

