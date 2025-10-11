Илия Груев смени отбора и нивото в Германия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският треньор Илия Груев има нов отбор в Германия и той е на по-високо ниво от предходния.

От третодивизионния „Инголщат", където работеше от миналото лято досега като асистент, и „Фортуна" (Дюселдорф) обявиха преди малко, че 55-годишният специалист преминава в щаба на тима от Втора бундеслига.

В първия Груев бе помощник на първата жена в наставник на професионален отбор в немския футбол Сабрина Витман.

Във „Фортуна" бившият национал и баща на настоящия Илия Груев-младши ще бъде асистент на новоназначения наставник Маркус Анфанг.

Традиционният за германския футбол клуб от Дюселдорф реагира на лошия старт във Втора бундеслига с назначението му на мястото на освободения Даниел Тиуне.

Груев съответно също е привлечен в щаба, за да помогне за поемането в печелившата посока на амбициозния „Фортуна", който търси завръщане в немския елит.

Интересно е, че Маркус Анфанг е треньорът, при който Груев-младши направи първите си сериозни крачки в мъжкия футбол през есента на 2021-а с екипа на „Вердер" (Бремен), довели го до настоящия статут на футболист на участника в английската Висша лига „Лийдс".

В паузата за националните отбори „Фортуна" заема 13-ото място от 18 участници във Втора бундеслига с 10 точки след 8 кръга. От третото, даващо право на бараж за Бундеслигата, го делят 7 точки.

От 16-ото, пращащо на плейоф за оцеляване в дивизията, дюселдорфци са на 4 точки.

„Фортуна" е 6-ият германски клуб в треньорската кариера на Груев-старши.

В „Дуисбург" той бе наставник и асистент. Преди „Инголщат" помощник е бил още в „Кайзерслаутерн", „Арминия" и „Вердер". В последните 2 това бе в Бундеслигата.

Генерален мениджър за спортното направление в управата на „Фортуна" е легендата Клаус Алофс, който е бивш нападател на тима.

"Бих искал съпдечно да благодаря на "Инголщат 04" за един много динамичен и чудесен период от кариерата ми. Клубът, треньорският екип и отборът ме приеха топло от първия ден. За мен беше удоволствие да работя заедно с всички замесени за постигане на нашите спортни цели и да бъда част от тази всеотдайна общност.

Специални благодарности на старши треньорката Сабрина Витман, изпълнителния директор Дитмар Байерсдорфер, както и на спортния директор Иво Гърлич за съвместната работа, изпълнена с доверие. Като екип винаги сме работили открито, с уважение и професионално помежду си. Пожелавам на отбора, треньорския екип и на всички служители много успехи за остатъка от сезона", сподели Груев пред сайта на "Инголщат".

Пред този на "Фортуна" заяви: "Много се радвам за новото си начинание. Клубът олицетворява страст, традиция и ясни спортни амбиции. Заедно със старши треньора Маркус Анфанг и целия треньорски екип искам да допринеса за постигането на нашите цели през този сезон.

Разговорите с отговорните лица бяха много открити и изпълнени с уважение от самото начало. Усеща се, че тук се следва ясен план и всички в клуба работят убедено в една посока. Това общо разбиране ме убеди да приема предложението. Но благодаря и на отговорните лица от "Инголщат", които направиха възможен трансфера ми по време на сезона."

"Илия Груев се обърна към нас с желание да промени професионалното си поприще и да приеме ново предизвикателство във "Фортуна" (Дюселдорф). От първия ден Илия се посвети на нашия клуб с голяма страст, висока експертиза и пълна отдаденост.

Той е не само надежден и интелигентен човек в треньорската си роля, но и личност, която винаги е показвала и е формирала духа на екипност в нашия отбор. Неговата нагласа, неговият характер и неговата воля за работа оставят трайна следа в "Инголщат".

Пожелаваме на Илия от сърце всичко най-добро в бъдеще – както в професионален, така и в личен план", сподели пък изпълнителният директор на "Инголщат" Дитмар Байерсдорфер.