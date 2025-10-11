ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хари и Меган с призив към родителите срещу агресив...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21480031 www.24chasa.bg

ЦСКА би 4:0 "Септември" в контрола

1344
Снимка: ЦСКА

ЦСКА победи "Септември" (София) на бившия си треньор Стамен Белчев с 4:0 в контролна среща на клубната база в "Панчарево".

Леандро Годой (14) откри резултата, а Робин Шутен (24) си вкара автогол. Георги Чорбаджийски (27) и Мохамед Брахими малко преди почивката оформиха крайния резултат.

"Влязохме в мача сериозно, направихме нещата, които искахме и успяхме да завършим атаки с гол. Трябва да се възползваме от качествата на футболистите, които имаме. Днес се получиха добри взаимодействия.

Имах възможността да тренирам с някои от младите момчетата, видях голямо желание при тях, дори и да изостават физически, някои от тях са бъдещето на ЦСКА. Те трябва да се възползват от този път. Всичко зависи от тренировъчния процес и да показват качествата на терена", коментира наставникът на ЦСКА Христо Янев.

Снимка: ЦСКА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници