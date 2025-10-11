ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Карлос Насар при феновете след почестите на правителствения ВИП на летището в София

Карлос Насар със златния медал от световното първенство по вдигане на тежести в Норвегия.

Българският феномен в световната тежка атлетика Карлос Насар се прибира в България тази вечер, след като стана шампион на първенството на планетата в Норвегия. Едва 21-годишен, Карлос вече е трикратен световен шампион - най-младият в цялата история на вдигането на тежести с това постижение.

За да се засвидетелства уважение към значимото постижение, със съдействието на Министерството на младежта и спорта, спортист №1 на България за 2024 г. ще бъде посрещнат подобаващо на правителствения ВИП на летище "Васил Левски" в София тази вечер (11 октомври). Самолетът му се очаква да кацне в 22.50 часа. След заслужените почести Карлос Насар ще отиде при феновете, които вече се организират също да посрещнат българския герой, като те ще имат възможност да го направят пред входа за правителствения ВИП на летището.

Карлос Насар със златния медал от световното първенство по вдигане на тежести в Норвегия.

