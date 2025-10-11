Чаша сряза ръката на Александра Фейгин при почистване

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-добрата българска състезателка по фигурно пързаляне Александра Фейгин е с контузия на ръката, след като е пострадала при битов инцидент, обяви самата тя в профила си в Инстаграм.

"Чаша ми преряза половината ръка, но съм наред, просто ще бъда малко като Франкенщайн", написа Фейгин на снимка, на която се вижда превързаната й ръка от китката до лакътя.

В последващо видео фигуристката обяснява, че раните са три и доста дълбоки, засягайки мускула. Тя обаче се надява да се възстанови бързо.

Фейгин със сигурност няма да бъде на леда няколко седмици.