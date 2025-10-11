ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Везенков за 15-и път MVP на кръга в Евролигата

1748

Българската баскетболна "Олимпиакос" Александър Везенков бе избран за най-полезен играч (MVP) на третия кръг на баскетболната Евролига.

Везенков получи коефициент от 34, след като изведе гръцкия гранд до победата с 86:67 у дома над новака в най-силния евротурнир "Дубай". Той се отчете с 25 точки, 11 борби, 1 асистенция и 1 чадър.

Българинът получава наградата за най-полезен играч на кръга за 15-и път в кариерата си в Евролигата. Само Шейн Ларкин (19 пъти) и Нандо Де Коло (16) са пред него във вечната класация.

