Джокович отпадна на 1/2-финал в Шанхай след исторически удар на квалификант

Носителят на 24 титли от "Големият шлем" Новак Джокович бе отстранен от квалификант в полуфиналите на турнира по тенис от сериите "Мастърс 1000" в Шанхай (Китай) с награден фонд 9,193 милиона долара.

Сръбският ас Валентин Вашеро след 3:6, 4:6 за 100 минути.

С успеха представителят на Монако се превърна в най-ниско класирания в ранглистата на АТP (№204) финалист в историята на турнирите "Мастърс 1000" от 1990 година насам.

Джокович, който в Шанхай бе постоянно измъчван от жегата и влажността, 2 пъти получи помощ от физиотерапевта заради проблеми в долната част на гърба в първия сет.

26-годишният Вашеро ще се изправи в неделя срещу братовчед си Артюр Риндеркнех (Франция) или Данил Медведев (Русия) за трофея.