ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откритият храм на непобедимото слънце на Перперико...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21480412 www.24chasa.bg

Джокович отпадна на 1/2-финал в Шанхай след исторически удар на квалификант

1780
Пот се лее от Новак Джокович в Шанхай. Снимка: Ройтерс

Носителят на 24 титли от "Големият шлем" Новак Джокович бе отстранен от квалификант в полуфиналите на турнира по тенис от сериите "Мастърс 1000" в Шанхай (Китай) с награден фонд 9,193 милиона долара.

Сръбският ас Валентин Вашеро след 3:6, 4:6 за 100 минути.

С успеха представителят на Монако се превърна в най-ниско класирания в ранглистата на АТP (№204) финалист в историята на турнирите "Мастърс 1000" от 1990 година насам.

Джокович, който в Шанхай бе постоянно измъчван от жегата и влажността, 2 пъти получи помощ от физиотерапевта заради проблеми в долната част на гърба в първия сет.

26-годишният Вашеро ще се изправи в неделя срещу братовчед си Артюр Риндеркнех (Франция) или Данил Медведев (Русия) за трофея.

Пот се лее от Новак Джокович в Шанхай. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници