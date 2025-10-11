Елитен рефер стана баща на момиче

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Елитният рефер Георги Давидов стана татко на момиче. Той и съпругата му Габриела се радват вече на компанията на малката Божидара.

От това лято Давидов отговоря за съдийството в северозападната зона със седалище Велико Търново.