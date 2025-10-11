ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откритият храм на непобедимото слънце на Перперико...

Елитен рефер стана баща на момиче

Георги Давидов със съпругата си

Елитният рефер Георги Давидов стана татко на момиче. Той и съпругата му Габриела се радват вече на компанията на малката Божидара.

От това лято Давидов отговоря за съдийството в северозападната зона със седалище Велико Търново.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

