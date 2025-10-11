Неймар може пак да се събере с Меси и Суарес

Бразилският нападател Неймар може да се присъедини към отбора от МЛС "Интер Маями", съобщи "Дейли Мейл", цитиран от БТА.

Ръководството на американския клуб обмисля да събере отново Неймар с аржентинския нападател Лионел Меси и с уругвайския нападател Луис Суарес. Тримата играха заедно за тима на "Барселона". Трансферът е възможен след изтичането на договора на Неймар със "Сантос", но преговорите все още не са започнали. Според изданието отборът на бразилеца е настроен положително към подобна сделка.

33-годишният Неймар играе за "Сантос" от януари, когато подписа шестмесечен договор. По-късно той удължи контракта си до края на 2025 година. "Сантос" е първият клуб на нападателя, с който той спечели Купата на Бразилия и Копа Либертадорес. От август 2023-а Неймар игра за "Ал Хилал" от Саудитска Арабия, който прекрати договора му през януари 2025 година.

Преди да се присъедини към него, бразилецът игра за френския ПСЖ. Клубът от Париж плати на "Барселона" рекордните 222 милиона евро за трансфера му през 2017 година.

С ПСЖ играчът спечели пет титли във Франция, четири Суперкупи, три Купи на Франция и две Купи на лигата. С Барселона той завоюва два пъти Ла Лига, три Купи на Испания, една Шампионска лига, една Суперкупа на УЕФА и Световното клубно първенство на ФИФА.

Неймар игра заедно с Меси и Саурес в "Барселона" от 2014 до 2017 година. През това време тримата са отбелязали 364 гола и са направили 173 асистенции в различни турнири. През сезон 2014/2015 "Барселона" спечели заедно требъл - Шампионската лига, първенството и националната купа.

Неймар има 79 гола за бразилския национален отбор, най-много в историята на тима.