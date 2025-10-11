1200 в масовия старт на софийския маратон

Близо 1200 участници стартираха в 5 км FIB Mass Run и подгряха 42-рото издание на Wizz Air Sofia Marathon 2025 в неделя. Стартa на пл. „Княз Александър I Батенберг" дадоха общинските съветници и членове на УС на Фондация „София-Европейска столица на спорта" Екатерина Йорданова и Христо Копаранов, спортният директор на Wizz Air Sofia Marathon Милица Мирчева и основателят на 5kmrun Георги Станоилов. Победители станаха Матей Симеoнов (17:43 мин) и Юлия Василева (20:48 мин).

Тази година Wizz Air Sofia Marathon отново има благотворителна кауза. 4000 лв бяха дарени за подготовката на състезателката по ски алпийски дисциплини със Синдром на Даун Радена Ангелова от ФАФА-България. Дарението ѝ беше връчено от организационния директор Анатоли Илиев и актьора Филип Буков, който е посланик на Wizz Air Sofia Marathon.

Рекордните над 8000 души от 66 държави участват в 42-рото издание на престижната надпревара. В неделя (12 октомври) на пл. „Княз Александър I Батенберг" са стартовете на 10 км, 21 км и 42 км.

Трасето и тази година ще остане непроменено, преминавайки през ключови точки на столицата, но подкрепителните пунктове ще имат нова иновативна структура.

София отново ще диша в ритъма на Wizz Air Sofia Marathon 2025 – с музика, настроение и енергия по целия маршрут. За втора поредна година градът ще се превърне в сцена с няколко музикални точки, които ще поддържат темпото на бегачите, а маратонът ще бъде истински празник на спорта и движението.