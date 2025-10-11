Ичко Лозев с назначение в световните квалиикации

Ичко Лозев бе назначен за съдийски наблюдател на двубоя Словакия - Люксембург от световните квалификации в понеделник. Той ще оценява словенеца Раде Обренович, който ще е с помощници Юре Прапотник и Грега Кордеж. Четвърти арбитър е Мартин Матоша. ВАР е поверен на италианците Марко ди Бело и Валерио Марини. Дежурен делегат на двубоя е Милован Джуканович от Черна гора.