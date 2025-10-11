Пратиха вратаря Александър Георгиев във втория отбор на “Бъфало”

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Приключи ли кариерата на Александър Георгиев в Националната хокейна лига?

Този въпрос не е лишен от логика след промените, които настъпиха в отбора на “Бъфало”.

Ръководството на “Сабите” реши да прати родения в Русе бивш национален вратар на Русия в “Рочестър Американс”, който е резервният отбор на “Бъфало”.

Клубът върна в състава Колтън Елис, досега състезател на друг тим от НХЛ - “Сейнт Луис”.

“Когато разбрахме, че Елис е свободен, веднага се възползвахме, тъй като щеше да е непрофесионално да пропускаме такава възможност”, коментира старши треньорът Линди Ръф.

Вратар №1 на “Бъфало” Уко-Пека Луконен е контузен и на първо време Елис ще е резерва на Алекс Лайън.

“Винаги съм бил фен на Георгиев. Той е добро момче и работи здраво. Всеки път прави това, което искаме от него. Но шансът не бе за изпускане. Състоянието на Луконен се подобрява, а Лайън според нас е играч, който ще ни помага да печелим мачове”, добави Ръф.

Той познава Александър Георгиев отдавна, защото бе помощник-треньор в “Ню Йорк Рейнджърс”, когато вратарят бе привлечен от този клуб.

Състезателят с български корени подписа с “Бъфало” в средата на септември, като договорът бе за една година, на стойност 825 000 долара.

29-годишният Георгиев изкара миналия сезон в “Колорадо” и “Сан Хосе”, като игра в общо 49 мача за двата отбора. За общо 8 сезона (в този период се включва и престоят му в “Рейнджърс”) Александър има 303 мача и бе №1 по победи на своя пост в два поредни сезона, а през миналата бе избран и в селекцията за мача на звездите в лигата.

