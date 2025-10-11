ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Естонският външен министър: Русия ще продължи с пр...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21480900 www.24chasa.bg

За първи път - братовчеди на финал в тениса

2388
Артюр Риндеркнеш осигури братовчедския финал в Шанхай. Снимки: Ройтерс

Турнирът в Шанхай де превърна в състезание между роднини. 

За първи път в тениса един срещу друг за титла ще играят братовчеди.

Първи до финала на "Мастърс 1000" стигна 204-ият в света Валентен Вашро. Представителят на Монако изчака да влезе в квалификациите, премина ги, а в предпоследния мач отстрани 6:3, 6:4 бившия №1 и рекордьор по титли от "Големият шлем" Новак Джокович (Сър). 

Малко по-късно Артюр Риндеркнеш се справи с друг бивш водач в ранглистата - Данил Медведев (Рус). 196-сантиметровият французин измъкна 4:6, 6:2, 6:4.

Риндеркнеш е по-големият от братовчедите, а двамата са играли заедно в отбора на университет в Тексас. 

Валентен Вашро едва премина квалификациите.
Валентен Вашро едва премина квалификациите.

Артюр Риндеркнеш осигури братовчедския финал в Шанхай. Снимки: Ройтерс
Валентен Вашро едва премина квалификациите.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници