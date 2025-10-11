За първи път - братовчеди на финал в тениса

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турнирът в Шанхай де превърна в състезание между роднини.

За първи път в тениса един срещу друг за титла ще играят братовчеди.

Първи до финала на "Мастърс 1000" стигна 204-ият в света Валентен Вашро. Представителят на Монако изчака да влезе в квалификациите, премина ги, а в предпоследния мач отстрани 6:3, 6:4 бившия №1 и рекордьор по титли от "Големият шлем" Новак Джокович (Сър).

Малко по-късно Артюр Риндеркнеш се справи с друг бивш водач в ранглистата - Данил Медведев (Рус). 196-сантиметровият французин измъкна 4:6, 6:2, 6:4.

Риндеркнеш е по-големият от братовчедите, а двамата са играли заедно в отбора на университет в Тексас.