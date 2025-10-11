Втори треньор разочарова "Локо" (Сф) и пое към "Славия"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Юлиян Петков днес уведоми ръководството на клуба, че и той напуска "Локомотив" и ще последва Ратко Достанич!

Пожелаваме на Юлиян Петков здраве в бъдеще!

С това кратко съобщение столичните "железничари" анонсираха второто разочароващо за тях напускане на треньор от школата на клуба в посока "Славия" днес.

По-рано стана ясно, че директорът на академията в "Надежда" Ратко Достанич поема "Славия" вместо уволнения Златомир Загорич.

"Ръководството на "Локомотив" (София) съобщава, че Ратко Достанич от утре няма да е част от клуба. Вчера сърбинът изрази това свое желание на среща лично с президента Веселин Стоянов.

За всички в "Локомотив" новината дойде като огромен шок, а причините за напускането на Достанич бяха приети като голямо разочарование от човек, зад когото целият клуб застана твърдо, подкрепи го и му осигури изпълнението на всяко едно поставено условие.

От колегиалност няма да ги споделим, но скоро "червено-черната" общност ще разбере повече.

Макар новината да е внезапна и готово решение все още да няма, школата остава приоритет за клуба и ще се търси възможно най-правилният ход за нейното развитие.

Ръководството на "Локомотив" (София) пожелава на Ратко Достанич здраве занапред", гласи съобщението за напускане на Достанич.