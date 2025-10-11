Аматьори напред за купата за сметка на "Вихрен" и "Беласица"

С отпадането на два отбора от Втора лига от аматьори стартира турнирът за купата на България.

Един от лидерите в класирането на Втора лига "Вихрен" (Сандански) падна с 1:2 при гостуването си на "Ямбол" и така вгорчи вековния юбилей на клуба. В неделя в Сандански ще има голям празник послучай годишнината, като ще се срещнат играчи от тима, който влезе навремето в "А" група и ветерани. Очаква се и прездентът на БФС Георги Иванов-Гонзо. Донислав Бозев откри за "Ямбол" в 24-ата минута, а в 57-ата Петър Принджев направи 2:0. Александър Башлиев само намали в 72-ата. Така "Ямбол" ще приеме варненския "Спартак" в 1/16-финалите.

На митичния стадион "Искър" в Самоков "Рилски спортист" надви също с 2:1 закасалият сериозно във Втора лига "Беласица" (Петрич). Красимир Панчев откри в 74-та минута, но в 80-ата Васил Божинов изравни. Калоян Доковски донесе успеха на аматьорите в 87-ата. Така на 1/16-финалите в Самоков гостува столичният "Локомотив".