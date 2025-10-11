България изравни на Турция - 1:1 (На живо)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

България и Турция играят при резултат 1:1 пред 15 хил. на стадион "Васил Левски" в дебюта на новия селекционер на тима ни Александър Димитров. Срещата е от квалификациите за световното. Досега отборът ни има 2 загуби - с по 0:3 от Испания и Грузия.

Арда Гюлер откри резултата на "Васил Левски".

На трибуните има доста фенове на Турция - близо половината стадион.

От първата минута комшиите взеха инициативата. В 9-ата мин Оркун Кьокджю нацели горната греда.

2 мин по-късно турците излязоха напред в резултата. Гола вкара звездата на "Реал" (М) Арда Гюлер, който завърши бърза атака за селекцията на Винченцо Монтела.

Новият селекционер на България Александър Димитров дава указания на Марин Петков.

България обаче изравни мигновенно. Точен за отбора на Александър Димитров бе Радослав Кирилов. Кирил Десподов напредна по левия фланг и центрира. Зеки Челик се подхлъзна, ки топката попадна у Кирилов. Играчът на Левски" стреля, но се получи рикошет в Челик, което подлъга стража на гостите Угурджан Чакър и влетя в мрежата му.

Турците стигнаха до ново положение секунди по-късно. Керем Актюркоглу се озова на добра позиция, но ударът му бе спасен от Митов.

Председателят на Народното събрание на България Наталия Киселова отново е на стадиона и гледа мача на България в компанията на шефа на БФС Георги Иванов-Гонзо.

В 28-ата мин България стигна до нов опасен удар. Радослав Кирлов получи на лявото крило. Играчът на "Левски" нагласи топката си на силния си крак и стреля мощно в далечния ъгъл, но тя прелетя встрани от вратата на турците.

Привържениците на Турция запалиха и факли.

Изненадващо Димитров оставя на пейката Илия Груев. Титулярното си място под рамката на вратата губи и Светослав Вуцов. Вместо него стартира Димитър Митов.

Дебютантът Кристиян Стоянов от "Славия" стартира от първата минута.

Селекционерът на Турция Винченцо Монтела излиза с най-доброто, с което разполага, начело с младата звезда на "Реал" (М) Арда Гюлер.

БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ 0:0

Стартови състави:

България: 1. Димитър Митов, 6. Виктор Попов, 12. Росен Божинов, 15. Петко Христов, 2. Християн Петров, 8. Андриан Краев, 18. Ивайло Чочев, 9. Кристиян Стоянов, 10. Радослав Кирилов, 11. Кирил Десподов, 16. Марин Петков.

Турция: 23. Угурджан Чакър, 2. Мехмет Зеки Челик, 3. Мерих Демирал, 6. Оркун Кьокчу, 7. Керем Актюркоглу, 8. Арда Гюлер, 10. Хакан Чалханоолу, 11. Кенан Йълдъз, 14. Абдюлкерим Бардакджъ, 19. Огюз Айдън, 20. Ферди Кадиоглу.